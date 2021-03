Antivirus-Software im Homeoffice gefragt: Avast 2020 mit Gewinnplus

update software AG mit Ergebnisrückgängen Die in Frankfurt börsenotierte update software AG mit Sitz in Wien hat zum Halbjahr im Vorjahresvergleich einen Umsatzrückgang über 2 Prozent auf 16,1 Mio. Euro verzeichnet. Das Halbjahresergebnis (EBIT) lag mit minus 1,7 Mio. Euro tiefer im negativen Bereich als im Vergleichszeitraum des Vorjahres mit minus 0,7 Mio. Euro, teilte die Firma am Dienstag in einer Aussendung mit.