Unternehmen können die Investitionsprämie nur mehr bis Sonntagmitternacht beantragen. Bisher langten insgesamt 195.000 Ansuchen beim aws ein - davon aber 30.000 in den vergangenen 24 Stunden, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitagvormittag mit. Da weiter mit sehr hohen Antragszahlen gerechnet wird, sind Gesuche nun neben dem aws-Fördermanager auch per E-Mail mit unterschriebenem Antragsformular möglich. Alle zeitgerecht eingebrachten Anträge werden berücksichtigt.