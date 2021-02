Anwalt - Nüßlein lässt Posten als Unions-Fraktionsvize ruhen

Gegen CSU-Bundestagsabgeordneten wird wegen Bestechlichkeit ermittelt

Der CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein (CSU) lässt nach Angaben seines Anwalts seinen Posten als Fraktionsvize der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wegen der Ermittlungen gegen ihn derzeit ruhen. "Unser Mandant wird sich gegen die von der Generalstaatsanwaltschaft erhobenen Vorwürfe verteidigen", teilte sein Anwalt Gero Himmelsbach am Freitag auf Anfrage mit. Nüßlein halte die Vorwürfe für nicht begründet.

"Es ist derzeit nicht absehbar, wann sich Dr. Georg Nüßlein im Rahmen dieser offenbar komplexen Ermittlungen zu Einzelheiten äußern kann", erklärte Nüßleins Anwalt. Er habe entschieden, dass er derzeit im Hinblick auf die Ermittlungen sein Amt als Stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ruhen lasse, heiß es weiter.

Hintergrund sind Vorwürfe gegen den CSU-Politiker, er soll über eine Beratungsfirma mehr als 600.000 Euro für die Vermittlung staatlicher Aufträge an einen Schutzmasken-Hersteller kassiert haben. Der Bundestag hatte einstimmig die Immunität von Nüßlein aufgehoben. Die Generalstaatsanwaltschaft München sprach von einem Anfangsverdacht der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern. In insgesamt 13 Objekten in Deutschland und Liechtenstein seien bei Razzien Beweismittel sicher gestellt worden, hatte sie am Donnerstag mitgeteilt. "Es handelt sich um ein laufendes Ermittlungsverfahren, hier werden schwere Vorwürfe erhoben, die lückenlos aufgeklärt werden müssen", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume der "Augsburger Allgemeinen". Ein Sprecher der CSU-Landesgruppe im Bundestag sagte auf Anfrage, es habe ein Gespräch Nüßleins mit der Landesgruppenführung gegeben. "Es gilt weiter die Unschuldsvermutung."