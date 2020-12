Apotheken auch zu Weihnachten und Neujahr in Bereitschaft

265 Geschäftsstellen händigen akut benötigte Medikamente an den Feiertagen aus

Die Apotheken stehen auch an den kommenden Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen für die Bevölkerung zur Verfügung. 265 Geschäftsstellen halten an den Sonn- und Feiertagen sowie in der Nacht einen Bereitschaftsdienst aufrecht, um akut benötigte Medikamente auszuhändigen, versicherte die Österreichische Apothekerkammer in einer Aussendung am Dienstag. Am 24. 12. als auch am 31.12. sind die Apotheken regulär bis 12.00 Uhr geöffnet.

Welche Apotheke gerade Dienst versieht, ist auf der Homepage der Apothekerkammer oder telefonisch unter 1455 rund um die Uhr und kostenlos zu erfahren. Auch mittels einer App namens "Apo-App Apotheken und Medikamente" können sich Smartphone-Nutzer über geöffnete Apotheken informieren. Sowohl auf der Homepage als auch in der App ist zudem ersichtlich, welche Apotheken die Durchführung von Covid-19-Antigentests als Spezialgebiet anbieten.

(S E R V I C E - www.apothekerkammer.at )