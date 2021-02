Apple-Fertiger Foxconn entwickelt Elektroauto mit Fisker

Foxconn will Fabriken in USA eröffnen Der Apple-Zulieferer Foxconn erwägt den Bau eigener Fabriken in den USA. Auf diese Weise könnten sich neue Geschäftsmöglichkeiten für den taiwanischen Konzern ergeben, sagte Firmenchef Terry Gou am Sonntag. Zudem stünden Investitionen in Indonesien an.