Aptamere - Forscher spüren Fäkalkeime mit winzigen DNA-Strukturen auf

Wiener Wissenschafter setzten bei komplexer Auswahl maßgeschneiderter Aptamere auf natürliches Auswahlverfahren

Mit einem von der Evolution entlehnten Auswahlverfahren hat ein Wiener Wissenschafterverbund winzige DNA-Strukturen entwickelt, die sich gezielt an Fäkalkeime (Enterococcus faecalis) anheften. Damit habe man eine günstige Methode zum Aufspüren der Bakterien an der Hand, die das Team in der Folge auch zur Suche von Cholera-Erregern anwenden möchte. Ihren Ansatz stellen die Forscher im Fachblatt "Scientific Reports" vor.

"Aptamere sind kurze, synthetisch erzeugte DNA- oder RNA-Moleküle, die aufgrund ihrer dreidimensionalen Struktur ganz bestimmte Zielmoleküle erkennen und spezifisch binden. Ähnlich wie bei Antikörpern erfolgt die Bindung auch hier nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. So binden Aptamere an ganz bestimmte Proteine und komplexe Oberflächenstrukturen von Zellen", so Claudia Kolm von der Technischen Universität (TU) Wien und dem Uni-übergreifenden Kooperationszentrum Wasser und Gesundheit (ICC Water & Health) am Dienstag in einer Aussendung.

Diese speziellen, aber robusten Strukturen lassen sich laut den Wissenschaftern relativ einfach herstellen. Die große Frage ist jedoch, aus der Unzahl an möglichen Erbgut-Strukturen genau jene herauszufiltern, die dazu neigen, sich dort anzulagern, wo es die Forscher auch möchten. "Wir gehen von einer großen DNA-Bibliothek aus, mit ungefähr einer Billiarde unterschiedlicher DNA-Moleküle", so die Studien-Erstautorin. Das Wiener Team hat sich zum Finden der "Nadel im Heuhaufen" einen Prozess ausgedacht, der der natürlichen Evolution ähnelt. Sie entwarfen also einen Aufbau, bei dem jene Aptamere, die an E. faecalis binden, quasi einen Überlebensvorteil hatten.

Mittels ausgeklügelter Analysen konnte so genau die DNA-Struktur aufgespürt werden, die sich ganz spezifisch an den Verursacher von Verunreinigungen im Wassers anheften. Mit leuchtenden Farbstoffen versehen, zeigen sie dann an, wo sich die Erreger befinden. "Unsere von der Evolution inspirierte Methode, in der wir Generation für Generation passgenauere Aptamere erhalten, funktioniert auch ohne die genauen Strukturen zu kennen", so TU Wien-Forscher Georg Reischer. Da die Methode mit Aptameren als Anzeiger viel Potenzial habe, arbeiten die Wissenschafter bereits an der Adaption des Ansatzes für den Nachweis von Cholera-Erregern.

(S E R V I C E - https://doi.org/10.1038/s41598-020-77221-9)