Araberin ist neue Präsidentin der Fokolar-Bewegung

Margaret Karram wurde mit zwei Drittel der Stimmen gewählt

Die weltweit verbreitete Fokolar-Bewegung hat eine neue Vorsitzende. Das katholische Werk, das in 182 Ländern präsent ist, wählte die in Haifa geborene Margaret Karram zur neuen Präsidentin. Sie erhielt zwei Drittel der Stimmen der Teilnehmer an der Generalversammlung der Bewegung, die aus 359 Mitgliedern aus der ganzen Welt besteht.

Die katholische Araberin, die an der jüdischen Universität in Los Angeles studiert hat und verschiedene Ämter in der Fokolar-Bewegung in Los Angeles und Jerusalem bekleidet hat, ersetzt die Italienerin Maria Voce, die nach dem Tod der Gründerin Chiara Lubich zwölf Jahre lang als Präsidentin im Amt war, teilte die Organisation am Montag mit. Laut Statut muss eine Frau an der Spitze der Bewegung stehen.

Die Fokolar-Bewegung engagiert sich für den Dialog unter Christen der verschiedenen Kirchen, aber auch für den interreligiösen Dialog und für das Gespräch mit Nicht-Gläubigen. Sie entwickelte sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer der großen Erneuerungsbewegungen in der katholischen Kirche. Heute zählen aber auch nicht-katholische Christen aus 300 verschiedenen Kirchen, außerdem Angehörige der wichtigsten anderen Religionen sowie nicht-religiöse Menschen zu der Bewegung, die mehrere Millionen Mitglieder in der ganzen Welt hat.