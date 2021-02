Arabischer Toleranz-Preis für UN-Chef und Friedensaktivistin

Papst und Großimam al-Tayyeb bei virtueller Preisverleihung am Donnerstag

UN-Generalsekretär Antonio Guterres (71) und die marokkanisch-französische Friedensaktivistin Latifa Ibn Ziaten (61) sind diesjährige Preisträger des "Zayed Award for Human Fraternity". Das gaben die Initiatoren der Auszeichnung am Mittwoch bei einer Online-Pressekonferenz Kathpress zufolge bekannt. Der Preis wird am Donnerstag online im Beisein von Papst Franziskus und Großimam Ahmad al-Tayyeb verliehen.

Die Auszeichnung würdigt "signifikante Beiträge zum menschlichen Fortschritt und zur Erleichterung friedlichen Zusammenlebens" und ist mit einer Million US-Dollar dotiert. Die Jury hob besonders Guterres' Engagement für einen globalen Waffenstillstand angesichts der Corona-Krise hervor. Latifah Ibn Ziaten ist Gründerin des Friedenswerkes Imad in Frankreich. Ihr Sohn, ein französischer Soldat, war 2012 von einem islamistischen Attentäter ermordet worden. Seither setzt sich die Muslimin für interreligiösen Dialog und Jugendliche in prekären Verhältnissen ein.

Für die Auslobung des Zayed Award ist das von den Vereinigten Arabischen Emiraten koordinierte "Higher Committee of Human Fraternity" verantwortlich. Das interreligiös besetzte Komitee wurde vor rund zwei Jahren in Rom gegründet. Anlass war das historische Treffen zwischen dem Papst und Großimam al-Tayyeb 2019 in Abu Dhabi. Benannt ist der Preis nach Scheich Zayed bin Sultan al-Nahyan (1918-2004), Gründer und erster Präsident der Emirate nach ihrer Unabhängigkeit 1971.