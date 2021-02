26-Jähriger ins Spital nach Salzburg geflogen

Ein Arbeiter hat Donnerstagvormittag auf einer Baustelle im Bezirk Braunau beim Umstecken eines Starkstromkabels in einem Verteilerkasten eine Stromschlag bekommen. Ein Kollege beobachtete, wie der 26-Jährige in gebückter Haltung zurückwich und verständigte die Rettung. Nach der Erstversorgung wurde er in das Landeskrankenhaus Salzburg geflogen, teilte die Polizei mit.