Arbeiter starb auf Baustelle - Kärntner Unternehmer verurteilt

Schuldspruch auch für Baggerfahrer - Nicht rechtskräftig

Wegen eines tödlichen Arbeitsunfalls sind am Donnerstag in Klagenfurt ein Arbeiter, ein Baggerfahrer und der Geschäftsführer eines Unternehmens vor Gericht gestanden. Ein 40 Jahre alter Kärntner war im Oktober 2019 bei Abbrucharbeiten von einer einstürzenden Mauer erschlagen worden. Der Arbeiter wurde freigesprochen, der Baggerfahrer zu fünf Monaten bedingt und einer Geldstrafe verurteilt, auch der Geschäftsführer erhielt eine Geldstrafe. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Ein Baggerfahrer und der 22 Jahre alte angeklagte Arbeiter hatten in Klagenfurt eine leer stehende Halle entkernt. Der Eigentümer hatte die Erdbau- und Abbruchfirma mit den Arbeiten beauftragt. Am Tag des Unglücks hatten das 40-jährige spätere Opfer und dessen Sohn, ebenfalls im Auftrag des Eigentümers, mehrere Metalltore der Halle abmontiert. Als die beiden fertig waren, wurden die Abbrucharbeiten fortgesetzt. Der 22-jährige Angeklagte musste schauen, dass niemand in der Halle war, während der Baggerfahrer eine Zwischendecke mit der Baggerschaufel abriss. Dabei stürzte auch eine Zwischenwand um und begrub den 40-Jährigen unter sich. Er war offenbar noch einmal in die Halle zurückgekehrt, um sein Werkzeug zu holen.

Ursprünglich war der Baggerfahrer nicht angeklagt gewesen, nach zwei Verhandlungstagen im Sommer wurde die Anklage aber auch auf ihn ausgeweitet. Staatsanwalt Markus Kitz warf dem Baggerfahrer, dem Hilfsarbeiter und dem 39-jährigen Geschäftsführer des Unternehmens grob fahrlässige Tötung vor. Es habe keinerlei Absperrmaßnahmen gegeben, weder ein Absperrband noch Gitter oder Warnposten in ausreichender Zahl. Diese Mängel wurden vom Bausachverständigen ebenso bestätigt wie vom Arbeitsinspektorat.

Der Geschäftsführer meinte, er sei nicht schuld, seine Firma habe lediglich Regiearbeiten durchgeführt, für die Sicherungen sei daher der Bauherr zuständig. Dieser wiederum sagte, er habe ein Fachunternehmen beauftragt, weil er von Bauarbeiten nichts verstehe. Dass dieses Unternehmen sich auch um die Sicherheit kümmern müsse, sei für ihn selbstverständlich.

Der Arbeiter meinte, er sei als Hilfsarbeiter tätig gewesen, spezielle Aufgaben hätte man ihm nicht übertragen. Wie eine solche Baustelle abgesichert sein muss, habe er damals nicht gewusst. Der verunglückte Arbeiter sei noch einmal in die Halle gekommen, um mit dem Gabelstapler Material hinauszutransportieren. Danach sei er mit dem Stapler aus der Halle gefahren, sein Sohn sei daneben hinausgegangen. "Da war niemand in der Halle, und wir haben mit dem Abriss begonnen." Er habe dann schauen müssen, dass niemand kommt, während der Baggerfahrer den Abriss durchführte. Der Bagger habe die Decke eingerissen, dann sei auch die Mauer umgestürzt, es habe eine gewaltige Staubwolke gegeben. Sie hätten eine Pause eingelegt, bis sich der Staub gelegt hatte. Dann sei der Sohn des Verunglückten gekommen und habe gefragt, wo sein Vater sei. Man habe ihn dann in der Halle gefunden, ihm sei aber nicht mehr zu helfen gewesen. Auch der Baggerfahrer wies am Montag jede Schuld zurück.

Durch einen Richterwechsel musste das Verfahren am Donnerstag neu durchgeführt werden. Richterin Malina Willgruber vernahm sämtliche Zeugen ein zweites Mal, inhaltlich änderte sich dadurch aber nicht wirklich etwas. Ein Experte des Arbeitsinspektorats ordnete die Verantwortung eindeutig dem Geschäftsführer zu. Da es keine Absperrgitter gab, hätten Warnposten aufgestellt werden müssen. Es hätte mindestens zwei Posten gebraucht, weil die Halle an mehreren Stellen zugänglich war. Dafür habe nicht der Auftraggeber zu sorgen gehabt, sondern das konzessionierte Unternehmen. Es hätte einen Baukoordinator gebraucht, sagte der Zeuge. Dieser Auffassung schloss sich auch der Sachverständige an.

Am Abend sprach die Richterin schließlich ein Urteil. Der Baggerfahrer wurde zu einer bedingten Haftstrafe von fünf Monaten und einer Geldstrafe von 240 Tagessätzen zu je zehn Euro, also gesamt 2.400 Euro verurteilt. Der Geschäftsführer erhielt eine Geldstrafe von 300 Tagessätzen à 35 Euro, insgesamt 10.500 Euro verurteilt. Der Hilfsarbeiter wurde freigesprochen. Beide Verurteilten gaben keine Erklärung ab, das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.