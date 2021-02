Bei einem Arbeitsunfall in Villach ist am Montagvormittag ein 27-jähriger Arbeiter aus Tschechien schwer verletzt worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, führte der Arbeiter auf einem Firmengelände in etwa drei Metern Höhe Schweißarbeiten durch. Dabei war er nicht bestimmungsgemäß gesichert. Der Arbeiter stürzte durch eine offene Luke und blieb verletzt liegen, die Rettung brachte ihn ins Landeskrankenhaus Villach.