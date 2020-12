Arbeitslosenquote im Euroraum im Oktober auf gleichem Niveau

Rückgang im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 8,4 Prozent, aber Anstieg um 1,0 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr

Die Lage am Arbeitsmarkt der Eurozone hat sich im Oktober kaum verändert. Die Arbeitslosenquote sei im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 8,4 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mit. Volkswirte hatten mit dieser Quote gerechnet. Die Quote liegt damit 1,0 Prozentpunkte höher als im entsprechenden Vorjahresmonat. In der Europäischen Union (EU) insgesamt lag die Quote wie im Vormonat bei 7,6 Prozent.

Die Auswirkungen der Coronakrise auf den Arbeitsmarkt bleiben angesichts des heftigen Einbruchs der Konjunktur bisher im Rahmen. Hier spielt auch das in vielen Ländern verwendete Instrument der Kurzarbeit eine Rolle. Allerdings hat sich im November die Coronakrise wieder verschärft und es wurden erneut Beschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen.

Die Zahl der Arbeitslosen im Währungsraum sank im Oktober um 86.000 auf 13,825 Millionen. Das sind 1,692 Millionen mehr als im entsprechenden Vorjahresmonat.