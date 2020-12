Arbeitslosenzahlen stiegen im zweiten Lockdown bisher nicht so stark

Nichtkündigungs-Bedingung bei Lockdown-Umsatzersatz und Kurzarbeit dämpfen Arbeitslosigkeit - Im Winter jeweils eine halbe Million Menschen in Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit erwartet - BILD GRAFIK

Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) und AMS-Vorstand Johannes Kopf sind über die Arbeitslosenentwicklung im zweiten Corona-Lockdown bisher positiv überrascht. "Der zweite Lockdown hat deutlich weniger Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt", sagte Aschbacher am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. "Mit der Corona-Kurzarbeit gelingt es uns gegenzusteuern und Arbeitsplätze und Einkommen weiterhin zu sichern."

Im März und April führte der erste Corona-Lockdown zu vielen Kündigungen und die Arbeitslosenzahlen schnellten um bis zu 210.000 Personen nach oben, Ende November lag der krisenbedingte Zuwachs gegenüber dem Vormonat bei rund 21.000 Arbeitslosen. Außerdem sind derzeit über 276.000 Personen in Kurzarbeit, ein Plus von 57.000 gegenüber der Vorwoche. Zum Vergleich: Im Mai waren 1,3 Millionen Personen in Kurzarbeit. Seit dem Frühjahr har das Arbeitsmarktservice (AMS) rund 5,2 Mrd. Euro für die Corona-Kurzarbeit ausbezahlt und 8,7 Mrd. Euro bewilligt.

Ende November waren über 457.000 Menschen ohne Job. Das ist innerhalb eines Jahres ein Anstieg um 24,9 Prozent oder um 91.247 Personen. Besonders stark stieg die Arbeitslosigkeit im Tourismus, wo aktuell 72.146 Menschen auf Arbeitssuche sind - um 46 Prozent mehr als vor einem Jahr. Etwas schwächer, aber auch sehr stark, sind die Auswirkungen im Handel mit +32,4 Prozent Anstieg binnen Jahresfrist. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Definition liegt nun bei geschätzten 9,5 Prozent, ein Anstieg von 2,1 Prozentpunkten gegenüber dem November 2019.

AMS-Vorstand Kopf erwartet im Winter jeweils eine halbe Million Menschen in Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit. Den aktuellen Arbeitslosenanstieg im November sieht Kopf nicht so dramatisch. Die Corona-Kurzarbeit und die Nichtkündigungs-Bedingung beim Lockdown-Umsatzersatz für Unternehmen "dürften wirken", sagte Kopf im Ö1-"Mittagsjournal" des ORF-Radio. "Man muss offen sagen, die Arbeitslosigkeit hätte noch deutlich stärker steigen müssen. Ohne diese Beihilfen wäre es wohl eher so wie im ersten Lockdown gewesen", sagte der AMS-Vorstand. "Tragisch genug, wie die Zahlen sind, aber erfreulich, dass die Gegensteuerung wirklich funktionieren dürfte."

SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch forderte angesichts der hohen Arbeitslosenzahlen erneut ein großes Konjunktur- und Beschäftigungsprogramm. "Es ist dringend notwendig, nicht länger zuzusehen", so Muchitsch in einer Aussendung. NEOS Sozialsprecher Gerald Loacker wünscht sich in der Coronakrise mehr Planungssicherheit für die Unternehmen und Arbeitskräfte. Die Herangehensweise der Regierung sei "nicht zielführend".

AK-Präsidentin Renate Anderl forderte erneut eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes. "Nur eine Erhöhung auf 70 Prozent ist eine gerechte und unbürokratische Regelung, die notwendig ist, um bei der Krisenbewältigung zu helfen - den Betroffenen direkt und der Wirtschaft indirekt", sagte Anderl. Die Wirtschaftskammer zeigte sich mit den Adaptierungen beim Neustartbonus zufrieden. "Dass der Zugang zum Neustartbonus nun vereinfacht wird, erleichtert es den Unternehmen noch einmal, in einer schwierigen Zeit Arbeitskräfte aufzunehmen", so WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf.

