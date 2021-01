Arbeitslosigkeit im Burgenland weniger als im Bundesschnitt gestiegen

Kurzarbeit kostete 120 Millionen und sicherte 50.000 Jobs - AMS erwartet 2021 nur leichten Rückgang bei Arbeitslosen

Die Arbeitslosigkeit ist 2020 im Burgenland im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent angestiegen. Im Jahresdurchschnitt gab es inklusive Schulungsteilnehmern 12.555 Jobsuchende im Burgenland, teilte das AMS am Mittwoch in einer Aussendung mit. Damit liege das Burgenland noch leicht unter dem bundesweiten Anstieg von 36 Prozent. Die Anzahl der Beschäftigten sank im Corona-Jahr um 0,8 Prozent auf 105.163.

Die meisten Arbeitslosen im Vergleich zum Jahr 2019 verzeichneten die Bezirke Jennersdorf und Neusiedl. Die Branche mit dem bei weitem größten Zuwachs im Burgenland war der Fremdenverkehr.

Um den Folgen des Coronavirus gegenzusteuern investierte das AMS Burgenland 2020 rund 120 Millionen Euro in die Kurzarbeit. Diese wurde für 30.000 Mitarbeiter in 3.500 Betrieben genehmigt. Das AMS geht davon aus, dass durch die Kurzarbeit rund 50.000 Arbeitsplätze im Burgenland gesichert werden konnten. 37 Millionen Euro wurden für weitere arbeitspolitische Maßnahmen in die Hand genommen.

Für 2021 gehen AMS-Prognosen von 400 zusätzlichen Beschäftigten im Land aus. Die Arbeitslosigkeit dürfte sich jedoch nur geringfügig reduzieren, und zwar von 9,4 Prozent im Jahr 2020 auf 9,3 Prozent nach der nationalen Definition. Heuer stehen dem AMS Burgenland Fördermittel abseits der Kurzarbeit in Höhe von 46 Millionen Euro zur Verfügung. Schwerpunkte werden die "Corona Joboffensive", die "Aktion 50plus" und das Jugendausbildungsprogramm sein.