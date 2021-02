Arbeitslosigkeit in Eurozone und EU im Dezember 2020 unverändert

Arbeitslosigkeit in EU und Eurozone auf Rekordhoch Die Arbeitslosigkeit in der EU und in der Eurozone ist im Dezember des Vorjahres zwar nicht gestiegen, doch blieb sie mit 11,7 Prozent im Durchschnitt aller 27 Staaten und mit 10,7 Prozent in der Währungsunion auf einem Rekordhoch. Österreich wies mit 4,3 Prozent neuerlich die niedrigste Quote auf, gefolgt von Deutschland und Luxemburg (je 5,3 Prozent).