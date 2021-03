Arbeitslosigkeit in Eurozone verharrt bei 8,1 Prozent

Österreich unverändert mit 5,7 Prozent Arbeitslosenquote im vorderen Mittelfeld und mit drittniedrigster Jugendarbeitslosigkeit in EU

Die Lage am Arbeitsmarkt der Eurozone und der Europäischen Union hat sich im Jänner 2020 im Vergleich zum Vormonat nicht verändert. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote lag in der Eurozone im Jänner 2021 wie schon im Dezember 2020 bei 8,1 Prozent, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag mit. Österreich - einst EU-Spitzenreiter - lag mit 5,7 erneut im vorderen Mittelfeld.

Ebenfalls unverändert im Jänner 2021 im Vergleich zum Vormonat blieb die Arbeitslosenquote in der EU bei 7,3 Prozent. Im Jänner 2021 waren in der EU rund 16 Millionen Männer und Frauen arbeitslos, davon rund 13 Millionen im Euroraum. Gegenüber Dezember 2020 stieg die Zahl der arbeitslosen Personen in der EU um 29.000 und im Euroraum um 8.000. Gegenüber Jänner 2020 erhöhte sich die Zahl der arbeitslosen Personen in der EU um 1,47 Millionen und im Euroraum um 1 Million.

Die geringste Arbeitslosenquote in der EU verzeichnete nach internationaler Erhebungsmethode Polen mit 3,1 Prozent, die höchste Spanien mit 16 Prozent. Österreich lag mit 5,7 Prozent im vorderen Mittelfeld. Für Estland, Griechenland, Italien, Rumänien und Finnland waren keine Daten verfügbar.

Auch die Jugendarbeitslosigkeit blieb in der EU und der Eurozone im Vergleich zum Vormonat fast unverändert. In der EU lag sie im Jänner 2021 wie schon im Dezember 2020 bei 16,9 Prozent, in der Eurozone fiel sie um 0,1 Prozentpunkte auf 17,1 Prozent. Die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit verzeichnete Deutschland mit 6,2 Prozent, es folgen die Niederlande mit 9,1 Prozent und Österreich mit 9,7 Prozent. Schlusslicht bildete Spanien mit rund 40 Prozent.

Die Coronakrise trifft den österreichischen Arbeitsmarkt stärker als die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/9. Die unselbstständige Beschäftigung war in Österreich zuletzt im Jahr 2009 rückläufig, schreibt die "Presse" (Donnerstagsausgabe). Damals gingen, bedingt durch die Krise, 1,5 Prozent der Jobs verloren. Im Coronajahr 2020 reduzierte sich die Beschäftigung um rund zwei Prozent.