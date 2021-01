Arbeitslosigkeit in Spanien trotz Corona leicht gesunken

Quote ging im vierten Quartal 2020 gegenüber dem Vorquartal von 16,26 auf 16,13 Prozent zurück

Inmitten der zweiten Coronawelle ist die Arbeitslosigkeit in Spanien Ende 2020 überraschend etwas gesunken. Die Quote fiel im Zeitraum Oktober bis Dezember auf 16,13 Prozent von 16,26 Prozent im Sommerquartal, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Daten des Nationalen Statistikamts hervorgeht. Experten hatten hingegen mit einem Anstieg auf 16,6 Prozent gerechnet.

Wie stark die Krise den ohnehin von hoher Arbeitslosigkeit geprägten Jobmarkt Spaniens trotz des leichten Rückgangs belastet, zeigt der Vergleich mit dem Vorjahr: Im vierten Quartal 2019 lag die Quote bei 13,78 Prozent.

In Spanien spielt der Tourismus eine große Rolle. Er steuert etwa zwölf Prozent zur Wirtschaftsleistung bei. Normalerweise besuchen jedes Jahr mehr als 80 Millionen Urlauber das Land. Wegen der Reisebeschränkungen ist der Tourismus in der Coronapandemie aber eingebrochen.