Arbeitslosigkeit in Tschechien stieg im Dezember auf 4 Prozent

Um 1,1 Prozentpunkte im Jahresvergleich

Die Arbeitslosigkeit in Tschechien ist Ende Dezember 2020 im Jahresvergleich um 1,1 Prozentpunkte auf 4 Prozent angestiegen. Das ist der höchste Stand seit Sommer 2017. Die Zahl der Jobsuchenden in dem 10,7-Millionen-Land lag Ende 2020 bei 291.977, um fast 76.500 höher als im Dezember 2019, teilte das zentrale Arbeitsamt Tschechiens am Freitag mit.

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Tschechien war 2020 durch die Corona-Epidemie geprägt. Noch Anfang 2020 gab es einen großen Mangel an Arbeitskräften, dann begann sich die Situation zu ändern. Vor allem die Gastronomie, der Handel, Dienstleistungen und zum Teil auch die Industrie waren von angeordneten Schließungen betroffen, was jedoch die Regierung mit ihrem Kurzarbeit-Programm kompensierte. Trotz der Verschlechterung bleibt Tschechien innerhalb der EU das Land mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit, sagte dazu der Chef des zentralen Arbeitsamtes, Viktor Najmon.