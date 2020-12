Arbeitslosigkeit - Wien mit einem Anstieg von 26,3 Prozent

Hotellerie und Gastronomie besonders betroffen - 4-Prozent-Plus von Oktober auf November

In Wien wirkt sich die Coronakrise weiter deutlich am Arbeitsmarkt aus: Die Zahl der beim Arbeitsmarktservice (AMS) als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im November 2020 im Vergleich zu November 2019 um 31,6 Prozent auf 142.638 gewachsen, die der Betroffenen in Schulungen um 6,2 Prozent auf 30.657. Die Summe beider Gruppen ist somit um 26,3 Prozent größer geworden, wie es am Dienstag in einer Aussendung hieß.

Wirft man einen Blick auf die verschiedenen Altersgruppen und Branchen, so wird ersichtlich: Im Jahresvergleich ist die Zahl der Über-50-Jährigen, die arbeitslos oder in Schulung sind, um 26,7 Prozent größer geworden, die der Unter-25-Jährigen um 17,3 Prozent. Wenig überraschend einmal mehr besonders betroffen waren der Bereich Hotellerie und Gastronomie (plus 65,9 Prozent). Im Bau gab es ein Plus in der Arbeitslosigkeit von 33 Prozent, im Handel von 34,1 Prozent und in der Warenproduktion von 24,8 Prozent.

In den Monat November fällt auch der Start des neuerlichen, schrittweise erfolgten Lockdowns. Dazu finden sich in der AMS-Aussendung auch Vergleichszahlen. Gegenüber dem Oktober ist die Zahl der Menschen auf Jobsuche im November um 4 Prozent größer geworden, gegenüber dem Höchststand Ende März 2020 um 13,9 Prozent geringer.

Seit Beginn der dritten Kurzarbeitsphase Anfang Oktober hat das AMS Wien bis heute Kurzarbeitsprojekte von 5.280 Wiener Unternehmen angelegt, hieß es weiters. "Uns ist jetzt ein Anliegen, dass so viele Betriebe wie möglich die Unterstützungsangebote der Bundesregierung in Anspruch nehmen und niemanden kündigen", unterstrich AMS-Wien-Chefin Petra Draxl. "Das scheinen auch tatsächlich viele Unternehmerinnen und Unternehmer so zu halten."

Trotzdem haben mit dem zweiten Lockdown viele Menschen ihren Job verloren. Für die Betroffenen gibt es nun eine spezielle Serviceschiene - in Form einer Check-in Hotline (Telefonnummer: 050 904 943). Diese steht ausschließlich jenen Menschen zur Verfügung, die sich jetzt aktuell arbeitslos melden müssen.