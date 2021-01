Arbeitsmarkt - AMS OÖ rät zu zur Qualifizierung im Lockdown

Mehr als 13.000 Personen im Bundesland sind langzeitarbeitslos, Tendenz steigend

Rund 60.300 Menschen sind derzeit in Oberösterreich ohne Job, mehr als 13.000 sind langzeitarbeitslos - und diese Zahl dürfte laut Prognosen noch weiter steigen. Beim Arbeitsmarktservice (AMS) appelliert man deshalb an Betroffene und an Betriebe, die Zeit jetzt für Qualifizierung zu nutzen, damit man nach Corona wieder möglichst rasch und gut durchstarten kann.

"Qualifizierung während des Lockdowns ist schwierig, aber machbar", so AMS-Landesgeschäftsführer Gerhard Straßer in einer Pressekonferenz am Freitag. Er sieht hier noch Luft nach oben: Zwar hätten bei einer Umfrage im Herbst 35 Prozent der Unternehmen gesagt, dass sie sich eine Qualifizierung von Mitarbeitern während der Kurzarbeit vorstellen können, seither seien aber - obwohl es aktuell in 7.000 Unternehmen Kurzarbeit gebe - nur 143 Anmeldungen eingegangen, sagte er.

Die Zahl der Leute in AMS-Kursen sei im vergangenen Jahr coronabedingt um 2.600 auf 14.900 gesunken, bilanzierte Straßer. Heuer sollen es dafür über 19.000 werden. Die gemeinsam mit dem Land und den Sozialpartnern aufgestellte Corona-Stiftung biete bis zu 2.000 Personen die Möglichkeit, sich weiterzubilden, wobei die Ausbildungsdauer bis zu vier Jahre betragen kann. Zudem wurden "die Qualifizierungsangebote weitgehend auf Distance Learning umgestellt". Besonders in den Fokus nimmt man bei der Qualifizierungsoffensive auch Jugendliche - 10.260 von ihnen stehen derzeit in Oberösterreich ohne Job oder Lehrstelle da.

Ein großer Schwerpunkt in den Programmen des AMS sei die Digitalisierung, erklärte Straßer, wenngleich sie "kein Allheilmittel" sei. In manchen Branchen seien auch andere Kenntnisse und Fähigkeiten nötig, wie etwa im Handwerk, so der AMS-Chef.