Arbeitsunfall in Virgen: Mann erlitt schwere Handverletzung

Bei Holzfräsarbeiten

Ein 64-Jähriger hat sich am Donnerstagnachmittag bei Holzfräsarbeiten in der Werkstatt seines Wohnhauses in Virgen (Bezirk Osttirol) schwere Handverletzungen zugezogen. Der Österreicher geriet mit der linken Hand in den rotierenden Fräskopf, berichtete die Polizei. Der Mann konnte seinen Schwiegersohn verständigen, der sofort die Rettung verständigte. Der Verletzte wurde durch die Rettung Matrei ärztlich notversorgt und mit einem Notarzthubschrauber in das BKH Lienz geflogen.