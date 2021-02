ArcelorMittal profitierte im Schlussquartal von Nachfrageerholung

ArcelorMittal 2010 mit mehr Gewinn - Verlust im Schlussquartal Der weltgrößte Stahlhersteller ArcelorMittal ist im Schlussquartal 2010 in die roten Zahlen gerutscht. Der Stahlriese wies einen Verlust von 780 Mio. Dollar aus nach einem Plus von 1,35 Mrd. Dollar im Vorquartal, wie ArcelorMittal am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Die Auslastung der Werke lag bei knapp 70 Prozent.