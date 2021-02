Architekturzentrum Wien geht 2021 mit neuer Schausammlung an

Ab Herbst etliche Objekte erstmals zu sehen - Personale zu Tatiana Bilbao startet im Sommer - Direktorin Fitz: Wollen "Blaupause für ein (Architektur)Museum der Zukunft" entwerfen

Den ganz heißen Fragen widmet sich heuer das Architekturzentrum Wien (Az W). Nicht nur sind Themen wie Globalisierung und Klimawandel weiterhin Dauerbrenner im von Angelika Fitz geführten Museum, auch mit einer neuen Schausammlung will man ein "kräftiges Lebenszeichen" setzen. Titel der im Herbst startenden Ausstellung: "Hot Questions - Cold Storage".

"Was kann Architektur? Was kann sie zu einem guten Leben für alle beitragen? Antworten darauf finden sich nicht nur in aktuellen Ausstellungen, sondern auch in unserer Sammlung", skizziert Az W-Direktorin Fitz die Stoßrichtung in einer Aussendung. Mit der neuen Schausammlung wolle man "eine Blaupause für ein (Architektur)Museum der Zukunft" entwerfen.

Dafür werden in "Hot Questions - Cold Storage" (ersetzt ab 20. Oktober die seit 2004 bestehende Präsentation "a_schau") auch einige Objekte vor den Vorhang geholt, die bis dato noch nicht zu sehen waren. Gegliedert werden sie in sieben Kapiteln zu sieben "heißen Fragen", von Auswirkungen der Globalisierung bis zum Beitrag, den Architektur "für unser Überleben auf diesem Planeten leisten kann". Der kalte Speicher wiederum rückt durch den Blick auf die Sammlungstätigkeit in den Fokus. Kuratiert wird die Schau von Monika Platzer.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der mexikanischen Architektin Tatiana Bilbao gewidmet, deren Personale am 19. August startet: Sie zeichne sich vor allem durch die Einbeziehung der Traditionen ihres Heimatlandes sowie dessen landschaftliche Prägung in ihren Entwürfen aus. "Wenn man aus einem Land kommt, in dem viele Menschen nur über sehr wenige wirtschaftliche Ressourcen verfügen, ist man es gewohnt, diese nicht zu verschwenden", wird Bilbao zitiert.

Verlängert wurde unterdessen die im Dezember gestartete Ausstellung "Boden für Alle" (bis 19. Juli), die sich mit der heimischen Baukulturdebatte auseinandersetzt. Quasi als Seitenstrang dazu gibt es ab Donnerstag (11. Februar) in der Galerie das Projekt "Den Boden der Start kartieren" zu sehen, für das sich Studierende des Instituts für Kunst und Architektur der Akademie der bildenden Künste dem Wiener Althangrund aus der Ferne genähert haben. Entstanden ist daraus eine multimediale Karte aus 35 Fragmenten.

Was den Rückblick auf 2020 betrifft, so hat naturgemäß auch das Az W die Coronapandemie deutlich zu spüren bekommen. Einem Besucherrückgang von rund 60 Prozent vor Ort stehen dabei Ausbau und rege Annahme des Online-Angebots gegenüber. "Vieles musste neu gedacht werden", so Az W-Geschäftsführerin Karin Lux. "Umso mehr freut es uns, dass wir das geplante Programm so gut wie vollständig umsetzen konnten, wenn auch zum Teil in den virtuellen Raum verlagert."

Überblick über die geplanten Vorhaben im Az W 2021:

Titel Dauer Ausstellungsort "Boden für Alle" bis 19. Juli Ausstellungshalle 2 "Den Boden der Stadt 11. bis 22. Februar Galerie kartieren" "Tatiana Bilbao" 19. August bis 17. Ausstellungshalle 2 Jänner 2022 "Hot Questions - Cold ab 20. Oktober Ausstellungshalle 1 Storage" (neue Schausammlung)

