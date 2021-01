ARGEKultur Salzburg: "Macht euch verwandt" zum 40-Jahr-Jubiläum

Salzburger Kulturveranstalter setzt 2021 auf Digitalisierung und Regionalität - Neues Programm mit vielen Nachholveranstaltungen

Die ARGEKultur in Salzburg setzt im soeben begonnenen Jahr 2021 auf Digitalisierung und Regionalität. Das wurde am Mittwoch bei der Präsentation des Jahresprogramms im Rahmen eines Pressegesprächs deutlich. In diesem finden sich naturgemäß viele Veranstaltungen, die eigentlich schon im Vorjahr über die Bühne hätten gehen und heuer nachgeholt werden sollen.

Corona schlägt sich auch in der Organisation nieder: Die meisten Veranstaltungen werden ab 2021 mit einem eigens dafür entwickelten Algorithmus-basierten und Sitzplatz-genauen Ticketing-System verkauft. Unter Einhaltung aller Auflagen kann die Saalkapazität so auf 200 Sitzplätze erhöht werden. Auch die Möglichkeit, in Zukunft bezahlbares Streaming von Veranstaltungen anzubieten, wurde geschaffen, um im Falle eines neuen Lockdowns besser reagieren zu können.

Einen schönen Grund zum Feiern gibt es für die ARGEKultur im Jahr 2021 ebenfalls, denn sie, bzw. ihre Vor-Vorgängerin, die ARGE Rainberg, wird 40 Jahre alt. Die Geschichte soll dafür in verschiedenster Aufarbeitung gewürdigt sowie von einem ganzjährigen Programm begleitet und außerdem eine Publikation unter dem Namen "Don't tell - Show" in Kooperation mit dem Müry Salzmann Verlag veröffentlicht werden. Sieben Autoren und Autorinnen stellen darin Prognosen über die Kulturarbeit in den nächsten 40 Jahren auf.

Das "Open Mind Festival" war im vergangenen Jahr das erste, das rein digital stattfand. In diesem Jahr soll es vom 11. bis 20. November wieder vor Ort stattfinden. "Das Open Mind Festival ist der Kristallisationspunkt unseres Tuns. Letztes Jahr hat es digital super geklappt, und wir werden weiter an diesen Strategien arbeiten", sagte Sebastian Linz, der künstlerische Geschäftsführer des Hauses. Das diesjährige Motto lautet: "Macht euch verwandt". Dabei soll es um den Menschen und seine verschiedenen Rollen in der Welt gehen.

In den Bereichen Theater, Tanz und Performance setzt die ARGE mit 21 Veranstaltungen vor allem auf Kooperationen mit Salzburger Künstlern, wie beispielsweise im Jänner mit den vier Frauen des kollektiv KOLLINSKI oder im September mit einer Performance von Up.|Lisa Hinterreithner. Teilweise werden auch hier Veranstaltungen online gezeigt.

Besonders stark von den Einschränkungen ist nach wie vor der Musikbereich betroffen, da unbestuhlte Konzerte bis auf weiteres nicht möglich sind. Dennoch sind viele Konzerte, darunter auch einige Nachholtermine, mit überwiegend österreichischen Musikern geplant. Wie auch in den vorherigen Jahren setzt die ARGE dabei auf eine Mischung aus bekannten Namen wie My Ugly Clementine, Manu Delago oder Blank Manuskript und jungen Künstlern, die vor allem in der Konzertreihe "Roter Salon" vertreten sind.

Auch im Kabarett-Programm konnten einige Nachholtermine untergebracht werden. So können beispielsweise Manuel Rubey, Lisa Eckhart und Sebastian Pufpaff ihre Vorstellungen nachholen. Manche Künstler bringen zusätzlich auch neue Programme mit nach Salzburg, wie etwa das Duo maschek und BlöZinger. Das "MotzArt Festival" wird in diesem Jahr in seine 39. Ausgabe gehen.

( S E R V I C E - Das gesamte Programm unter www.argekultur.at)