Argentinien: Kirchner-Intimus zu langer Haftstrafe verurteilt

Argentinien überwies Rückzahlung an US-Hedgefonds Argentinien hat im Streit um die Rückzahlung von Schulden aus der Zeit der Staatspleite im Jahr 2001 mehr als eine Milliarde Dollar (734,48 Mio. Euro) über eine US-Bank an zwei US-Hedgefonds überwiesen. Wirtschaftsminister Axel Kicillof sagte in Buenos Aires, die Zahlung zeige "den Willen Argentiniens, seine Verpflichtungen gegenüber 100 Prozent seiner Gläubiger zu erfüllen".