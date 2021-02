Ariana Grande veröffentlicht Deluxe-Album mit neuen Songs

Foreigner mit neuem Album nach 15 Jahren Pause Ende Februar wurde das erste Foreigner-Album mit neuen Songs seit fünfzehn Jahren veröffentlicht. "Can't Slow Down" heißt es und enthält neben den neuen Songs auch eine Live-Version von "I want to know what love is", mit dem die US-britische Band 1984 ihren größten Hit landen konnte. In den USA erschien das Album bereits 2009 und landete unter den Top 30.