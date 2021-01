Arm geriet in Walze: 33-Jähriger bei Arbeitsunfall in OÖ verletzt

Bei Reinigungsarbeiten wurde der Mann bis zum Oberarm in die Maschine gezogen

Ein 33-jähriger Mann hat sich in der Nacht auf Freitag im Bezirk Vöcklabruck bei Reinigungsarbeiten an einer Folienstreckmaschine verletzt. Der Mann geriet mit dem linken Arm zwischen eine 125 Grad heiße Stahlwalze und wurde bis zum Oberarm in die Maschine hineingezogen. Der Arbeiter konnte sich selbst befreien, wie die Polizei Oberösterreich berichtete. Nach der Erstversorgung wurde der 33-Jährige mit der Rettung in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.