Armeniens Bevölkerung leidet unter Folgen des Krieges

Tausende Familien wissen nicht, ob sie in Häuser zurückkehren können - Viele Kinder traumatisiert

Zwei Monate nach dem Ende der Kämpfe in der Region Berg-Karabach ringt die Bevölkerung des verarmten Armenien weiter mit den Folgen des Krieges. Immer noch werden Leichen von getöteten Soldaten und Zivilisten gefunden. Unterdessen wissen tausende Familien, die vor den Kämpfen geflüchtet sind, nicht, ob sie je in ihre Häuser zurückkehren können. Viele geflohene Kinder leiden unter Angst und Schlafstörungen, wie die Chefin von Caritas Armenien, Anahit Gevorgyan, erzählt.

Acht Familien sind in einer Notunterkunft der Hilfsorganisation in Gjumri, der zweitgrößten Stadt des Landes, untergekommen. Frau Karkov lebt hier beengt mit ihrem Mann, ihrem Sohn, zwei Töchtern und den insgesamt sieben Enkelkindern. Das jüngste war erst wenige Monate alt, als die Großfamilie nach Ausbruch der Kämpfe im September Hals über Kopf ihr Dorf in Berg-Karabach verlassen musste. Sie haben alles verloren. Nur ein paar Kleider für die Kinder konnten sie bei der Flucht mitnehmen, alles andere mussten sie zurücklassen, erzählt die weißhaarige Frau bei einer von der Caritas Österreich organisierten digitalen Pressereise und wischt sich mit einem Taschentuch Tränen aus dem Gesicht.

An eine Rückkehr glaubt sie nicht mehr. Zu viel Angst hätte sie um ihre Kinder und Enkel, sagt sie. Auf Videos des aserbaidschanischen Militärs, die im Internet kursieren, hat sie ihr Haus erkannt, es ist zerstört, das armenische Ortsschild des Dorfes wurde gegen ein aserbaidschanisches ausgetauscht. "Auch die Gräber im Dorf wurden zerstört", sagt sie. Einen blinden Groll auf die Menschen des verfeindeten Nachbarlands hat sie dennoch nicht. "Ich wünsche mein Schicksal niemandem, auch nicht den Menschen in der Türkei und in Aserbaidschan, weil da gibt es auch Mütter und Kinder. Es sind die Regierungen, die die Entscheidungen treffen", sagt sie. Ihr Dorf liegt in jenem Gebiet, das seit Mitte der 1990er Jahr von Armenien besetzt war und nun von Aserbaidschan zurückerobert wurde.

Während viele Flüchtlinge aus dem zentralen Gebiet Berg-Karabachs, das eine autonome Region bleiben soll, bereits wieder zurückgekehrt sind, ist das bei den aus den von Aserbaidschan zurückeroberten Gebieten anders. Zehntausende Menschen leben nach wie vor in provisorischen Unterkünften in Armenien. In dem ohnehin armen Drei-Millionen-Einwohner-Land erschwert die Corona- und Wirtschaftskrise ihre Versuche, eine neue Existenz aufzubauen. Manche denken daher laut Caritas darüber nach, Armenien überhaupt zu verlassen. Bereits jetzt leben mehr Armenier im Ausland als im Land selbst.

Besonders Kinder leiden unter den Folgen des Krieges, der von 27. September bis 9. November dauerte. "Die Kinder, die flüchten mussten, haben Ängste vor Geräuschen und dem Alleinsein oder sie ziehen sich ganz zurück", sagt die Leiterin von zwei der insgesamt fünf Caritas-Sozialzentren "Kleiner Prinz", Arevik Tumasyan. Die Zentren der armenischen Caritas betreuen benachteiligte Kinder und Jugendliche. Seit dem Herbst kommen auch viele geflüchtete Kinder hierher. Sie erhalten psychologische Unterstützung.

Die traumatisierten Kinder leben mit ihren Familien in überfüllten Flüchtlingsunterkünften und haben bei ihrer Flucht meist alles verloren, sagt Tumasyan. Die von der Caritas Österreich unterstützte Caritas Armenien versorgt sie mit Hygienepaketen, warmer Kleidung und Lebensmittelpaketen. Während Frau Karkov den Traum von einer Rückkehr in ihr Haus und altes Leben aufgegeben hat, wollen andere Familien noch abwarten bis sich die Situation beruhigt und die wirtschaftliche Lage gebessert hat - so die Hoffnung.

