Armin Mueller-Stahl arbeitet wieder in seinem Atelier

Nach Spitalsaufenthalt - Ab 31. Mai in Lübecker Kunsthalle St. Annen Ausstellung geplant

Der Schauspieler, Musiker und Künstler Armin Mueller-Stahl ist nach seinem Krankenhausaufenthalt im Dezember auf dem Wege der Besserung. Er arbeite bereits wieder in seinem Atelier in Sierksdorf, sagte sein Galerist Frank Thomas Gaulin am Freitag. Mueller-Stahl war kurz vor seinem 90. Geburtstag am 17. Dezember 2020 wegen Herzproblemen im Krankenhaus behandelt worden. Er habe die Klinik jedoch bereits am Tag nach seinem Geburtstag wieder verlassen können, sagte Gaulin.

Am 31. Mai soll in der Lübecker Kunsthalle St. Annen eine umfassende Ausstellung mit Arbeiten von Mueller-Stahl eröffnet werden. Der vielfach ausgezeichnete Künstler lebt abwechselnd in den USA und in Sierksdorf an der Lübecker Bucht.