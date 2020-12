Arnold Pacher (SPÖ) ist am Donnerstag im Gemeinderat von Glanegg (Bezirk Feldkirchen) zum neuen Bürgermeister der Gemeinde gewählt worden. Wie die SPÖ Kärnten in einer Aussendung mitteilte, folgt er auf seinen Parteikollegen Guntram Samitz, der im November seine Funktion zurücklegte. Samitz war drei Perioden lang Bürgermeister von Glanegg. Pacher ist seit 30 Jahren in der Kommunalpolitik tätig, zuletzt war er Vizebürgermeister.