Aromenhersteller Symrise Opfer einer Cyberattacke

"Kriminelle Handlung mit erpresserischer Absicht" - Aktie des deutschen Unternehmens unter Druck

Der deutsche Duft- und Aromenspezialist Symrise aus Holzminden (Niedersachsen) ist Opfer einer Cyberattacke geworden. "Nach derzeitigem Kenntnisstand handelt es sich um eine kriminelle Handlung mit erpresserischer Absicht", sagte am Dienstag eine Unternehmenssprecherin. Die IT-Systeme seien sofort vom Netz genommen worden. Die Auswirkungen würden nun analysiert. "Wir arbeiten eng mit den staatlichen Behörden und dem Landeskriminalamt zusammen", sagte die Sprecherin.

Es seien die Kommunikationssysteme in Deutschland und weiteren Ländern im Ausland betroffen, hieß es. Produktionssysteme oder SAP-Anwendungen seien davon nicht berührt. Der Angriff sei am Wochenende festgestellt worden, nachdem Mitarbeiter IT-Probleme gehabt hätten. Symrise habe seine Produktion als Vorsichtsmaßnahme in Teilen angehalten, andere Produktionsbereiche liefen aber weiter. Die Produktion sei nicht vollständig heruntergefahren worden. Ziel sei es, die Kommunikationssysteme in Kürze wieder herzustellen.

Die Symrise-Aktien gerieten unter Druck. Der Kurs fiel bis zum Vormittag um fast zwei Prozent. Solange das Problem noch nicht gelöst sei und die Produktion noch nicht auf vollen Touren laufe, dürfte es die Aktie schwer haben, sagte ein Händler.

Symrise ist ein Hersteller von Geruchs- und Geschmacksstoffen, dessen Produkte in vielen Konsumgüterartikeln und auch in Nahrungsmitteln stecken. Im Sommer hatte das Unternehmen knapp den Einzug in den Aktien-Leitindex DAX verpasst. Symrise gehört zum MDax der mittelgroßen Aktiengesellschaften. Der Umsatz lag 2019 bei 3,4 Milliarden Euro.

Laut "Handelsblatt" wurde Symrise offensichtlich Opfer eines sogenannten Ransomware-Angriffs. Dabei schleusen Cyberkriminelle einen Virus in die Systeme des Unternehmens und verschlüsseln mit dessen Hilfe wichtige Daten. Für die Freigabe sollen betroffene Firmen dann zahlen.

Berichte über Cyberattacken haben in letzter Zeit deutlich zugenommen. Zuletzt war davon etwa die Europäische Arzneimittelbehörde EMA betroffen. Dabei wurde auf Dokumente zu den Covid-19-Impfstoffen der Partner BioNTech und Pfizer sowie von Moderna zugegriffen, die gegenwärtig auf eine Zulassung ihrer Vakzine warten.