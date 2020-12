Aschbacher: 2. Lockdown hat deutlich weniger Arbeitsmarktauswirkungen

AMS-Vorstand Kopf: Nichtkündigungs-Bedingung bei Lockdown-Umsatzersatz und Kurzarbeit dürfte wirken - Im Winter noch starker Anstieg bei Kurzarbeitszahlen erwartet

Die Arbeitslosenzahlen sind im aktuellen Corona-Lockdown noch nicht so stark nach oben geschnellt wie im Frühjahr. "Der zweite Lockdown hat deutlich weniger Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt", sagte Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. "Mit der Corona-Kurzarbeit gelingt es uns gegenzusteuern und Arbeitsplätze und Einkommen weiterhin zu sichern."

Mit zusätzlichen Maßnahmen, wie etwa der Anpassung des Neustartbonus, ermögliche man zudem eine schnellere Wiedereinstellung von Arbeitssuchenden in besonders betroffenen Branchen, sagte die Arbeitsministerin.

Im März und April führte die Coronakrise zu vielen Kündigungen und die Arbeitslosenzahlen schnellten um bis zu 210.000 Personen nach oben, Ende November lag der krisenbedingte Zuwachs gegenüber dem Vormonat bei rund 21.000 Arbeitslosen. Außerdem sind derzeit über 276.000 Personen in Kurzarbeit, ein Plus von 57.000 gegenüber der Vorwoche. Zum Vergleich: Im Mai waren 1,3 Millionen Personen in Kurzarbeit. Seit dem Frühjahr har das Arbeitsmarktservice (AMS) rund 5,2 Mrd. Euro für die Corona-Kurzarbeit ausbezahlt und 8,7 Mrd. Euro bewilligt.

AMS-Vorstand Johannes Kopf erwartet im Winter weiterhin rund eine halbe Million Arbeitslose, Ende November waren 457.000 Personen ohne Job. Die Corona-Kurzarbeit und die Nichtkündigungs-Bedingung beim Lockdown-Umsatzersatz für Unternehmen "dürften wirken", sagte Kopf im Ö1-"Mittagsjournal" des ORF-Radio. "Man muss offen sagen, die Arbeitslosigkeit hätte noch deutlich stärker steigen müssen. Ohne diese Beihilfen wäre es wohl eher so wie im ersten Lockdown gewesen", sagte der AMS-Vorstand. "Tragisch genug, wie die Zahlen sind, aber erfreulich, dass die Gegensteuerung wirklich funktionieren dürfte."

Die Corona-Kurzarbeit ist derzeit bis Ende März 2021 befristet. Im kommenden Februar wollen die Regierung und die Sozialpartner über die Zukunft der Kurzarbeit beraten. AMS-Vorstand Kopf erwartet, dass die Kurzarbeitszahlen im Winter "noch deutlich" auf bis zu eine halbe Million steigen werden. Eine Reihe von Kurzarbeit-Anträgen habe man derzeit an die Betriebe zur Überarbeitung zurückgeschickt, weil Dinge nicht vollständig seien. "Ich weiß, da ist noch einiges in der Pipeline, das man in unseren Zahlen noch gar nicht sieht", sagte Kopf gegenüber "Ö1".

Ob man im Frühjahr die Corona-Kurzarbeit komplett einstellen soll, will der AMS-Vorstand derzeit nicht beurteilen. Es hänge davon ab, wie lange die Corona-Impfung noch brauche. "Richtig ist, Kurzarbeit hat einen wesentlichen Nachteil. Sie macht abhängig, sie verhindert Strukturwandel", sagte Kopf. In manchen Branchen werde die Beschäftigung das Vorkrisenniveau nicht wieder erreichen und einige Betroffene sollten sich berufsmäßig eher umorientieren.