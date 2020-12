Aschbacher: Plattformarbeit überlebensnotwendig für Betriebe

EU-Minister berieten auch zu Unterstützung von Familien

Die EU-Minister haben sich beim virtuellen Rat für Beschäftigung und Sozialpolitik am Donnerstag zu Chancen und Herausforderungen der Plattformarbeit ausgetauscht. "Die gesamte Arbeitswelt befindet sich in einem Transformationsprozess und es ist unsere Aufgabe, uns bestmöglich - insbesondere für die Zeit nach der Pandemie - darauf vorzubereiten", teilte Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) nach dem Treffen mit ihren EU-Kollegen mit.

Für die Ministerin sei Plattformarbeit "in Zeiten wie diesen besonders für kleine und mittlere Betriebe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überlebensnotwendig geworden". Sie eröffne neue "Möglichkeiten des Arbeitens", Beschäftigte und Betriebe würden von den "niedrigen Eintrittsbarrieren in das Berufsleben und den flexiblen Arbeitsvereinbarungen" profitieren, so Aschbacher, die sich für "nachhaltigen Schutz der Arbeitnehmerinnen und -nehmer" aussprach.

Auf EU-Ebene forderte die Arbeitsministerin die "unterschiedlichen Gegebenheiten der nationalen Arbeitsmärkte zu berücksichtigen". Es brauche daher "maßgeschneiderte Lösungen".

Ebenfalls auf der Agenda des EU-Arbeits- und Sozialministerrat stand die Trio-Präsidentschaftserklärung von Deutschland, Portugal und Slowenien zur Unterstützung von Familien. Ziel der Erklärung ist es, die Auswirkungen der Coronakrise insbesondere für Kinder und Familien, die von Armut bedroht sind, abzufedern. Österreich hat das Dokument bereits unterzeichnet.