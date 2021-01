Aschbacher-Rücktritt: Minister-Rückzüge haben Tradition

Die Gründe waren vielfältig

Christine Aschbacher ist genau genommen das erste Regierungsmitglied von Türkis-Grün, das den Hut nimmt. Denn Staatssekretäre gehören der Form nach nicht der Regierung an, womit Ulrike Lunaceks (Grüne) Rückzug in eine andere Kategorie einzuordnen ist. Insgesamt haben in der Zweite Republik rund 90 Regierungsmitglieder ihr Amt zurückgelegt, und das aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Die 1970er- und 1980er-Jahre waren besonders affären-anfällig. So musste Karl Lütgendorf wegen des Verdachts, in illegale Waffengeschäfte verwickelt zu sein, sein Amt als Verteidigungsminister zurücklegen. Mit Bautenminister Karl Sekanina musste ein weiterer SPÖ-Politiker gehen, nachdem er verdächtigt wurde, Gewerkschaftsgelder veruntreut zu haben. Eine falsche Verwendung von Gewerkschaftsmitteln - nämlich zu Gunsten der "Kronen Zeitung" - war auch ein Auslöser für die Ablöse von Innenminister Franz Olah (SPÖ). Der nächste rote Karl, der ein Ressort unfreiwillig verließ, war Karl Blecha, der als Innenminister wegen Lucona- und Noricum-Affäre scheiterte. Der damalige Blaue und spätere Liberale Friedhelm Frischenschlager stolperte als Verteidigungsminister darüber, dass er dem ehemaligen Kriegsverbrecher Reder bei dessen Überführung nach Österreich die Hand schüttelte.

Aus der ÖVP stammt Robert Lichal, der als Verteidigungsminister im Zuge der Oerlikon-Affäre abtrat. Umweltministerin Marilies Flemming (ÖVP) wurde zum Verhängnis, dass sie eine Firmenbeteiligung verschwiegen hatte. Aus jüngerer Vergangenheit bekannt ist FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache, der sein Ibiza-Abenteuer als Vizekanzler nicht überstand. Ambitionierte Dienstwagen-Wünsche bzw. delikate Berichte aus der Vergangenheit ließen FPÖ-Justizminister Michael Krüger zum kürzest dienenden Ressortchef der Zweiten Republik werden. Eine angebliche Grapsch-Affäre war der Anfang vom politischen Ende von Sozialminister Josef Hesoun (SPÖ).

Eine Lungen-Embolie war unmittelbarer Anlass für den Rückzug von Vizekanzler Josef Pröll (ÖVP). Außenminister Alois Mock (ÖVP) trotzte lange seiner Parkinson-Erkrankung, eher er sich doch wegen dieser zurückzog.

Gar nicht so wenige Minister traten auch zurück, weil sie frustriert waren, entweder wegen Entwicklungen in ihrer Partei oder weil sie nicht so schalten und walten konnten, wie sie eigentlich wollten. Zu dieser Kategorie zählen etwa Ex-Finanzminister Ferdinand Lacina (SPÖ), die früheren Wirtschaftsminister Johannes Ditz und Robert Graf oder der ehemalige Innenminister Ernst Strasser (alle ÖVP) sowie der blaue Justizminister Dieter Böhmdorfer (FPÖ) und nicht zuletzt die Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP), Erhard Busek (ÖVP) und Michael Spindelegger (ÖVP). Sogar als Kanzler legte Werner Faymann (SPÖ) seine Agenden nieder, nachdem er innerparteilich schwer unter Druck geraten war.

Freilich gingen auch etliche Minister, um zu anderen, meist höheren Ehren zu kommen. So wurde Günther Platter (ÖVP) Tiroler Landeshauptmann, Johanna Mikl-Leitner nach einem kurzen Zwischenstopp als Landesrätin Landeshauptfrau in Niederösterreich und Unterrichtsminister Helmut Zilk (SPÖ) Bürgermeister von Wien. Auf die internationale Bühne als EU-Kommissar zog es Franz Fischler (ÖVP) vom Landwirtschaftsministerium aus und Johannes Hahn (ÖVP) vom Wissenschaftsressort weg.

An die Spitze der Nationalbank ging es für zwei Finanzminister, Eugen Margaretha und Reinhard Kamitz (ÖVP). Am höchsten kletterte Rudolf Kirchschläger, vom Außenamt in die Hofburg. Adolf Schärf (SPÖ) wurde vom Vizekanzleramt aus Bundespräsident.

Manche wiederum kamen nicht mehr zurück, weil sie sich um höhere Weihen bewarben, aber da scheiterten, so die roten Präsidentschaftskandidaten Kurt Steyrer, Rudolf Streicher und Rudolf Hundstorfer (alle SPÖ). Auch Benita Ferrero-Waldner (ÖVP) unterlag im Ringen um die Hofburg und kehrte nicht ins Außenministerium zurück, wurde dann aber EU-Kommissarin.

Die allermeisten Rücktritte hatten aber damit zu tun dass die jeweilige Regierungsspitze mit der Performance des eigenen Personals unzufrieden war. Besonders taten sich da die Freiheitlichen hervor, als Beispiele gelten Infrastrukturminister Monika Forstinger (FPÖ) oder Sozialministerin Elisabeth Sickl (FPÖ). Nicht pflegeleicht genug waren andere: etwa Frauenministerin Johanna Dohnal (SPÖ) oder Finanzminister Herbert Salcher (SPÖ).