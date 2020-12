Aserbaidschan feiert mit Militärparade Erfolg in Karabach-Konflikt

Erdogan als Ehrengast in Baku

Mit einer Militärparade will Aserbaidschan am Donnerstag seinen Erfolg im Krieg um die Südkaukasus-Region Berg-Karabach feiern. Dazu wird in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erwartet. Die Türkei gilt als Verbündeter des muslimisch geprägten Landes im Konflikt mit dem christlich geprägten Nachbarn Armenien.

Beide ehemalige Sowjetrepubliken kämpfen seit Jahrzehnten immer wieder um Berg-Karabach. Im jüngsten Krieg vom 27. September bis 9. November holte sich Aserbaidschan weite Teile des Anfang der 1990er verlorenen Gebiets zurück. Armenien beruft sich auf Russland als Schutzmacht.