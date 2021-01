Asyl - 500 bei Demo "gegen unmenschliche Abschiebungen" in Graz

Zwei weitere Kundgebungen am Samstag mit wenigen Teilnehmern

Rund 500 Personen haben am Samstagnachmittag an einer Demonstration "gegen unmenschliche Abschiebungen" in Graz teilgenommen. Wie die Polizei auf APA-Anfrage mitteilte, startete die Demo um 16.00 Uhr am Griesplatz, kurz vor 17.00 Uhr traf der Demozug am Hauptplatz ein. Die Abstandsregeln seien ebenso befolgt worden, wie die MNS-Pflicht.

Weniger Teilnehmer hatten am Samstag laut Polizei zwei weitere Demonstrationen in der steirischen Landeshauptstadt angezogen. Am Freiheitsplatz fand das zweite "Wochenende für Moria" statt, bei dem es laut den Veranstaltern um "Solidarität mit den geflüchteten Menschen an den Grenzen Europas" ging. Und am frühen Nachmittag gab es am Hauptplatz die "Demonstration dafür dass alles gut wird", die sich gegen Coronaverharmlosung, Faschismus und Klimawandelleugnung richtete.