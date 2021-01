Asyl - ÖVP-EU-Parlamentarier Karas kritisch zu Abschiebungen

Vorarlbergs LH Wallner leise kritisch - Grüner Rauch sieht Ablenkungsmanöver

Eine kritische Stimme zur Abschiebung dreier Schülerinnen war Donnerstag auch aus der ÖVP zu hören: EU-Parlamentarier Othmar Karas twitterte, dass er "zu 100 Prozent" die klare Haltung des Bundespräsidenten teile - der sich "zutiefst betroffen" gezeigt hat. Leise kritisch kam von Vorarlbergs Landeschef Markus Wallner (ÖVP): "Bei einer moralischen Betrachtung der Dinge kommt man natürlich ins Schwanken", sagte er. Der Grüne Johannes Rauch sah ein Ablenkungsmanöver der ÖVP.

"Dass die Abschiebungen just zu dem Zeitpunkt stattfinden, da die ÖVP im Ibiza-Untersuchungsausschuss und in Sachen BVT massiv unter Druck gerät ist kein Zufall, sondern Absicht", meinte der Vorarlberger Grünen-Landesrat - im Nachsatz. Zuvor erläuterte er lange das Dilemma zwischen der "menschlich-emotionalen Seite" und der "rechtlichen und rechtsstaatlichen" Tatsache, dass "all diese Fälle ausjudiziert" und die ("ohne Zustimmung der Grünen") beschlossenen Gesetze nun von den Behörden zu vollziehen seien.

Dieses Dilemma sprach auch der Landeshauptmann an: Wallner ging - gegenüber "Vorarlberg Live" - von einem rechtsstaatlichen Vorgehen nach einem höchstrichterlichen Urteil aus, das die Polizei auch zu vollziehen hatte. Aber er verwies auch auf die "moralische Betrachtung der Dinge", bei der "man natürlich ins Schwanken" komme. Die Spielräume in solchen Fällen seien in den vergangenen Jahren in Hinblick auf ein humanitäres Bleiberecht eng geworden. Früher habe man seitens der Länder auch andere Gesichtspunkte, etwa die Integration oder Erkrankungen, mit in Betracht ziehen könne, gerade wenn es um Kinder gegangen sei. Heute gebe es hier einen "systemischen Unterschied".

Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) vermutete eine andere Motivation des Koalitionspartners als Rauch: "Es ist so, dass offenbar einige in der ÖVP davon überzeugt sind, dass sie diese Bilder brauchen, um Wählerstimmen zu halten, um gewählt zu werden", meinte Gewessler gegenüber "Vorarlberg Live". Sie bedauerte es "extrem, dass wir keine menschliche Lösung gefunden haben".

"Das Wohl von Kindern und ihrer Zukunft muss in ganz Europa und der Welt Vorrang haben", betonte der ÖVP-EU-Abgeordnete Karas - der sich immer wieder einmal gegen die Parteilinie gestellt hat - auf Twitter. Er dankte Bundespräsident Van der Bellen "für das öffentliche Bekenntnis zu Ihrer klaren Haltung, die ich zu 100% teile". Van der Bellen hat sich in einem Facebook-Video "zutiefst betroffen" gezeigt.