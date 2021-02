Asyl: Sechs Pakistani abgeschoben

In Rahmen von Frontex-Aktion

Sechs Pakistani sind am Mittwoch aus Österreich in ihre Heimat abgeschoben worden. Wie am Freitag kundgetan wurde, handelte es sich um einen organisierte Charterrückführung unter der Koordination von Frontex. Insgesamt wurden 22 Personen nach Pakistan gebracht, 15 davon aus Griechenland, eine aus Slowenien.

Bei den sechs aus Österreich rückgeführten Personen handle es sich ausschließlich um Personen, bei denen die Zulässigkeit einer Rückführung in allen Fällen in einem rechtsstaatlichen Verfahren umfassend geprüft worden sei, betont das Innenressort. Es seien dabei ausschließlich Personen rückgeführt worden, deren Asylverfahren rechtskräftig negativ abgeschlossen worden sei.