Asyl - Wöginger kontert Van der Bellen "in aller Höflichkeit"

ÖVP-Klubobmann ersucht den Bundespräsidenten "Unabhängigkeit der Justiz zu respektieren"

"In aller Höflichkeit" trat am Donnerstag ÖVP-Klubobmann August Wöginger den "zutiefst betroffenen" Aussagen von Bundespräsident Alexander Van der Bellen über die Abschiebung von Schülerinnen und ihrer Familien entgegen. Wöginger ersuchte den Bundespräsidenten "höflich", "die Unabhängigkeit der Justiz zu respektieren" - und den Höchstgerichten "das in einem Rechtsstaat selbstverständliche und nötige Vertrauen entgegenzubringen".

Es gelte der Grundsatz "Die Politik hat dem Recht zu folgen und nicht umgekehrt", betonte Wöginger in einer schriftlichen Stellungnahme. "Wir alle müssen anerkennen, dass Behörden verpflichtet sind, rechtskräftige Entscheidungen von Gerichten zu vollziehen", ließ er den Bundespräsidenten wissen. Politik und Verwaltung müssten auf Basis der Gesetze agieren. In diesem Fall seien die Gesetze "sogar mit den Stimmen der SPÖ beschlossen" worden - und alle Gerichtsentscheidungen gleich und eindeutig gewesen, verwies Wöginger auf Medienberichte, wonach es fünf negative Asylverfahren und vier Jahre unerlaubten Aufenthalt gegeben habe.