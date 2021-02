Asyl: Zahl der Anträge stieg gegen EU-Schnitt

Preisniveau in Österreich knapp über EU-Schnitt Die Preise für Verbrauchsgüter und Dienstleistungen liegen in Österreich um 5 Prozent über dem EU-Durchschnitt. Wie das EU-Statistikamt Eurostat am Donnerstag mitteilte, hatte Dänemark im Jahr 2008 in der gesamten EU das höchste Preisniveau mit 41 Prozent über dem europäischen Schnitt. Am billigsten ist Einkaufen in Bulgarien, wo die Preise 49 Prozent unter dem EU-Schnitt liegen.