Asylbetreuung - NGOs weiter kritisch

Pochen auf unabhängige Rechtsberatung

Die neu geschaffene Bundes-Betreuungsagentur (BBU) für Asylwerber, die mit 1. Dezember startet, stößt weiter auf Kritik von dadurch ins Abseits gedrängte Nicht-Regierungsorganisationen. In einer Aussendung am Montag orteten die in der Initiative #Fairlassen vereinten NGOs von Volkshilfe bis SOS Mitmensch Missstände in der Betreuung unbegleiteter Minderjähriger, mangelnde Transparenz und das bevorstehende Ende einer unabhängigen Rechtsberatung.

Morgen, Dienstag, startet die BBU mit der Grundversorgung der Asylwerber. Die Rechtsberatungsabteilung wird ihre Arbeit am 1. Jänner 2021 aufnehmen. Die Initiative #Fairlassen (https://www.fairlassen.at/) will angesichts dessen "weiter für menschenwürdige Unterbringung von Schutzsuchenden und eine staatlich finanzierte tatsächlich unabhängige Rechtsberatung kämpfen", wie es in der Aussendung hieß.

"Wir hoffen, dass im Bereich der Bundesbetreuung der Übergang von der privaten Firma ORS auf die BBU mehr als ein Auswechseln der Türschilder sein wird. Es gibt massiven Veränderungsbedarf", meinte etwa Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich. Besonders beschämend sei es, dass das Innenministerium bis zum Start der BBU keinerlei Anstrengungen unternommen habe, den Aufenthalt von unbegleiteten Minderjährigen in der Erstaufnahmestelle Traiskirchen zu verkürzen.

"Solche Zustände sind eine schwere Hypothek für den Start der BBU", kritisierte auch Andrea Eraslan-Weninger vom Verein Integrationshaus. Für die psychische Gesundheit von schutzsuchenden Menschen brauche es insbesondere eine frühzeitige Identifizierung von Menschen mit psychischen Belastungen sowie ein bedarfsgerechtes, qualitätsvolles psychosoziales Betreuungsangebot auf ganzheitlicher und mehrsprachiger Basis.

Ob geplant ist, gegen Missstände vorzugehen, wisse man nicht, weil bisher nichts über der Vorhaben der BBU öffentlich geworden sei, kritisierte Lukas Gahleitner-Gertz, Sprecher der asylkoordination: "Wir haben von Anfang an unsere Befürchtung geäußert, dass hier eine intransparente 'Black-Box' entstehen könnte, deren Agieren weder für die Zivilgesellschaft, noch für die von ihr "Betreuten und Unterstützten" einsichtig und nachvollziehbar ist."

Christoph Riedl von der Diakonie forderte, dass die Rahmenvereinbarung zwischen der BBU und den beiden zuständigen Ministerien Inneres und Justiz veröffentlicht werden müsse. "Die BBU GmbH ist eine ausgelagerte Gesellschaft und keine Dienststelle der Ministerien über die der Mantel der Amtsverschwiegenheit gebreitet werden kann," warnte er: "Auch ist bis heute nicht bekannt, wie die Weisungsfreiheit des Leiters Rechtsberatung in der BBU abgesichert werden soll."