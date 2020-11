Atomare Oberfläche entscheidet über Qualität von Katalysatoren

Forscher beobachten bei speziell geschnittenen Zinkoxidkristallen erstaunlich starken Stabilisierungseffekt

Bei Katalysatoren ist nicht nur das Material ausschlaggebend für seine Qualität, sondern auch die Richtung, in der man den Kristall schneidet und damit welche Atome seiner Oberfläche mit der Außenwelt in Kontakt treten. Diese atomare Oberfläche entscheidet über Effektivität und Stabilität des Katalysators. Das zeigten Forscher der Technischen Universität (TU) Wien beim Einsatz von Zinkoxid-Kristallen bei der elektrochemischen Spaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff.

Als Katalysatormaterialien werden derzeit für viele wichtige chemische Prozesse oft teure Edelmetalle eingesetzt, etwa Iridiumoxid- oder Platinpartikel, die sich meist durch besonders hohe Effizienz auszeichnen. Aber auch die Stabilität eines Katalysators sowie die Verfügbarkeit und Recyclingfähigkeit der Materialien sind wichtig, betonte Markus Valtiner vom Institut für Angewandte Physik der TU Wien in einer Aussendung. Schließlich nützt eine hohe Effizienz nichts, wenn das Katalysatormaterial selten ist, sich bereits nach kurzer Zeit auflöst, chemisch verändert oder aus anderen Gründen unbrauchbar wird.

Aus diesem Grund sind nachhaltigere Katalysatoren interessant, etwa Zinkoxid, auch wenn sie noch weniger wirksam sind. Die TU-Forscher haben nun gemeinsam mit Kollegen des "Comet"-Zentrums für Elektrochemie und Oberflächentechnologie CEST in Wiener Neustadt (NÖ) durch Kombination verschiedener Messmethoden im Fachjournal "ACS Applied Materials & Interfaces" gezeigt, dass sich die Effektivität und auch die Stabilität solcher Katalysatoren deutlich verbessern lässt, wenn man darauf achtet, wie die Oberfläche der Katalysator-Kristalle auf atomarer Skala strukturiert ist.

Wenn bei Zinkoxidkristallen genau der richtige Oberflächenwinkel gewählt wird, dann bilden sich dort winzige dreieckige Vertiefungen aus, mit einem Durchmesser von nur wenigen Atomen. Forscher des Instituts für Angewandte Physik hatten bereits früher erstmals diese Dreiecksstrukturen nachgewiesen und theoretisch erklärt. Setzt man das Material für die Spaltung von Wasser ein, können sich in diesen Vertiefungen Wasserstoffatome anlagern, "es kommt zu Prozessen, die die Spaltung von Wasser in Wasserstoff unterstützen, dabei aber das Material gleichzeitig stabilisieren", so Valtiner.

Die Forscher wiesen nun nach, dass bei der Herstellung von Wasserstoff an den atomaren Dreiecksstrukturen keinerlei Zersetzung des Materials festzustellen ist. Dieser Stabilisierungseffekt sei erstaunlich stark, betonen die Wissenschafter, die nun versuchen wollen, Zinkoxid noch effizienter zu machen und das physikalische Prinzip dieser Stabilisierung auf andere Materialien zu übertragen. Dominik Dworschak, Erstautor der nun veröffentlichten Arbeit, ist sich sicher, dass "in den nächsten zehn Jahren auf Basis der methodischen Entwicklungen und dem fundamentalen Verständnis der Oberflächenchemie und -physik stabile und kommerziell tragfähige Systeme zur Wasserspaltung und CO2 Reduktion entwickelt werden".

(SERVICE - Internet: https://doi.org/10.1021/acsami.0c15508)