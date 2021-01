Atomwaffenverbotsvertrag tritt in Kraft

Trotz massiven Drucks seitens der Atommächte, die Schwächung der bestehenden Kontrollmechanismen sehen - "Letztlich werden Staaten Waffen nur abgeben, wenn sie rechtlich verboten sind"

Die Utopie einer atomwaffenfreien Welt rückt am Freitag ein kleines bisschen näher: 90 Tage nach der Ratifikation durch den 50. Unterzeichnerstaat tritt nämlich der Atomwaffenverbotsvertrag (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons/ TPNW) in Kraft. In diesem verpflichten sich die Unterzeichner zur Ächtung von Nuklearwaffen, die sie "unter keinen Umständen" einsetzen. Der Pferdefuß des Abkommens ist freilich, dass es von allen Atommächten abgelehnt wird.

Mit dem Inkrafttreten zwei Tage nach dem Machtwechsel in Washington hoffen die Befürworter des Vertrags auf eine beschleunigte Entwicklung in Richtung Ächtung von Atomwaffen. Schließlich sitzt mit Joe Biden nun der Vize des früheren US-Präsidenten Barack Obama im Weißen Haus, der im Jahr 2010 die Vision einer atomwaffenfreien Welt entwickelt hatte.

Beobachter erwarten freilich keinen radikalen Kurswechsel der USA, die Atomwaffen weiterhin als notwendiges Übel für die Schaffung von internationaler Sicherheit durch Abschreckung ansehen. Das ist eine Argumentation, die unter anderem von Österreich heftig bestritten wird. "Es ist höchste Zeit, mit diesem Mythos endlich Schluss zu machen", betonte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) bereits im Oktober, als mit der Ratifizierung des TPNW durch Honduras dessen nunmehriges Inkrafttreten feststand. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach von einem "wichtigen Schritt" auf dem Weg zum Ziel einer atomwaffenfreien Welt.

Österreich war im Mai 2018 der achte Staat, der den TPNW ratifizierte. Mittlerweile ist die Ratifizierung in 51 Staaten abgeschlossen, 35 weitere Staaten haben das Abkommen unterzeichnet. Beschlossen wurde es im Juli 2017 von 122 UNO-Staaten. Wie aus Diplomatenkreisen verlautet, sind die Unterstützer massivem Druck seitens der Atommächte ausgesetzt, es sich zu überlegen. Dies zeige, dass Abkommen nicht so unwichtig sein könne, wie seine Gegner behaupten. Vielmehr sei der Vertrag "eine Entwicklung von historischer Bedeutung", betonte ein von der APA befragter Diplomat eines der Vertragsstaaten kürzlich.

"Letztlich werden Staaten Waffen nur abgeben, wenn sie rechtlich verboten sind", betonte der Diplomat. Er wies darauf hin, dass sich die Atommächte schon seit Jahrzehnten zur nuklearen Abrüstung bekennen würden, aber faktisch nichts weitergehe. "Durch Verbot und Stigmatisierung von Kernwaffen ist ein Ausstieg erst möglich."

Die Atommächte führen ins Treffen, dass das Vertragswerk die bestehende Abrüstungsarchitektur schwäche. Konkret verweisen sie dabei auf den Atomwaffensperrvertrag (NPT) aus dem Jahr 1968, der den Kreis der Atommächte begrenzt. Es gehe darum, Schurkenstaaten an der Erlangung von Atomwaffen zu hindern, lautet die Argumentation. Sie sei ja für eine Welt ohne Atomwaffen, sagte die damalige UNO-Botschafterin der USA, Nikki Haley, zu Beginn der Verhandlungen über den Verbotsvertrag im Jahr 2017. Aber: "Gibt es jemanden, der daran glaubt, dass Nordkorea damit einverstanden wäre, nukleare Waffen zu verbieten?"

Die Befürworter des Vertrags halten dem entgegen, dass man die atomare Abrüstung nicht auf den Nimmerleinstag einer friedlichen Welt verschieben könne. Vielmehr sei ein Atomwaffenverbot umso dringlicher, je mehr Konflikte es gebe. Verbunden mit neuen Bedrohungen und Waffensystemen erhöhe dies nämlich die Gefahr, dass Atomwaffen tatsächlich zum Einsatz kämen.

Mit dem Inkrafttreten des Vertrags beginnt eine neue Phase im Kampf für das Atomwaffenverbot, der unter anderem auf jährlich stattfindenden Vertragskonferenzen ausgefochten werden soll. Die erste soll dem Vernehmen nach in Österreich stattfinden und dabei insbesondere den noch abseitsstehenden Staaten offenstehen.

Österreich und seine Mitstreiter setzen vor allem auf öffentlichen Druck auf die noch zurückhaltenden Regierungen, etwa über Parlamente, Gemeinden und Zivilgesellschaften. So war die "Internationale Kampagne zur atomaren Abrüstung" (ICAN) ein wesentlicher Motor des Vertrags und erhielt dafür auch im Jahr 2017 den Friedensnobelpreis.

Tatsächlich muss der Kreis der unterstützenden Staaten noch deutlich wachsen, damit es für die Atommächte ungemütlich wird. Bisher wird der Vertrag nämlich nur in Mittelamerika großflächig unterstützt. Mit Kuba, Venezuela oder Kasachstan zählen auch einige international nicht allzu gut beleumundete Länder zum Anti-Atomwaffen-Lager. In Europa haben neben Österreich bisher nur Irland, Malta, San Marino und der Heilige Stuhl das Abkommen ratifiziert. Bisher hält nicht nur die Abwehrmauer der NATO-Staaten, auch Schweden und die Schweiz sind - trotz erheblichen innenpolitischen Drucks - noch nicht im Boot.