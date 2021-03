Atrium - Mieterlöse brachen 2020 um mehr als ein Fünftel ein

Gewinn vor Steuern und Abschreibungen sank um 22,6 Prozent auf 118,8 Mio. Euro - Dividende für 2021 bleibt unverändert bei 27 Cent je Aktie

Das auf Einkaufszentren in Zentral- und Osteuropa spezialisierte Immo-Unternehmen Atrium Real Estate musste 2020 wegen der Coronakrise einen Rückgang der Nettomieterlöse um mehr als ein Fünftel auf 138,9 Mio. Euro hinnehmen. Der Gewinn vor Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ging um 22,6 Prozent auf 118,8 Mio. Euro zurück, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Dividende wird unverändert bei 27 Cent je Aktie belassen.

Die Dividende werde in gleich hohen vierteljährlichen Tranchen gezahlt und weiterhin vierteljährlich einer Prüfung durch das Board of Directors unterzogen, heißt es in der Mitteilung. Die Dividende für das erste Quartal in Höhe von 6,75 Cent wird als Kapitalrückzahlung am 31. März 2021 an die am 12. März 2021 im Register eingetragenen Aktionäre ausgezahlt, mit dem Ex-Dividendenstichtag am 11. März.

Atrium hat ihren Sitz auf Jersey und besitzt 26 Immobilien in Polen, Tschechien, der Slowakei und Russland mit einer Bruttomietfläche von über 809.000 Quadratmetern und einem Gesamtmarktwert von rund 2,5 Milliarden Euro.