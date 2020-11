Atrium - Wood bleibt nach Drittquartalszahlen bei "Hold"

Die Investmentbank Wood & Company bleibt bei den Aktien des österreichischen Immobilienunternehmens Atrium bei der neutralen Anlageempfehlung "Hold". Das Kursziel von 2,62 Euro beließ Analyst Jakub Caithaiml in einer ersten Reaktion auf die am Freitag vorgelegten Geschäftszahlen ebenfalls unverändert.

"Die Ergebnisse zum dritten Quartal 2020 waren im Rahmen unserer Erwartungen", schreibt der Analyst in der am Montag veröffentlichten Einschätzung. Allerdings rechnet er mit weiterem Gegenwind für die Immobilienbranche und er sieht wenig mögliche Treiber, die in nächster Zukunft zu einer Neubewertung führen könnten.

Beim FFO pro Aktie prognostiziert der Analyst 0,19 Euro für das laufende Geschäftsjahr 2020 sowie 0,24 Euro (2021) und 0,25 Euro (2022) für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzung liegt für 2020 bei 0,18 Euro sowie bei jeweils 0,19 Euro für beide Folgejahre.

Zum Vergleich: An der Wiener Börse wurden die Atrium-Aktien am späten Montagvormittag mit einem knappen Minus von 0,22 Prozent bei 2,22 Euro gehandelt.

Analysierendes Institut Wood & Company

