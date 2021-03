Atrium - Wood bleibt nach Jahresergebnissen bei "Hold"

Atrium kauft in Warschau Promenada Einkaufszentrum für 169,5 Mio. Das in Wien börsenotierte Jersey-Immobilien-Unternehmen Atrium European Real Estate (AERE) hat in der polnischen Hauptstadt Warschau das Einkaufszentrum "Promenada" für 169,5 Mio. Euro erworben. Verkauft hat das viertgrößte EKZ Warschaus die in London notierte Immo-Gesellschaft Carpathian plc.