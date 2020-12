Attac-Forderung nach Beitrag der Superreichen hat viele Unterstützer

Menschen mit Vermögen ab fünf Mio. Euro sollen einmalig zehn Prozent ihres Vermögens für Krisenbewältigung zahlen, Milliardäre 60 Prozent

Die Petition der globalisierungskritischen Nichtregierungsorganisation Attac für einen Beitrag der Reichsten in der Coronakrise hat bisher mehr als 10.000 Unterzeichner. Darunter sind auch bekannte Ökonomen, Organisationen sowie Prominente aus anderen Gesellschaftsbereichen, etwa der Ex-SPÖ-Gesundheitsminister Alois Stöger, der Politologe Ulrich Brand und die Schriftsteller bzw. Schriftstellerinnen Ilija Trojanow, Marlene Streeruwitz und Franzobel.

Nach der Vorstellung von Attac sollen Menschen mit einem Vermögen ab fünf Mio. Euro einen einmaligen Beitrag von zehn Prozent leisten, Vermögen ab 100 Mio. Euro 30 Prozent und Vermögen ab einer Milliarde 60 Prozent. "Insgesamt könnten damit in Österreich - konservativ gerechnet - rund 70 bis 80 Mrd. Euro eingenommen werden", rechnete Attac am Mittwoch in einer Aussendung von. Mehr als ein Drittel dieses "Corona-Lastenausgleichs" würde von Milliardären stammen.