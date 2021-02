AUA-Mutter Lufthansa löst staatlichen Rettungskredit vorzeitig ab

Lufthansa schließt mit Passagierplus an Vorkrisenniveau an Die AUA-Mutter Lufthansa schließt in den ersten neun Monaten des Jahres an die Passagierzahlen vor der Wirtschaftskrise an. Bisher flogen in diesem Jahr gut 44 Mio. Passagiere in den Flugzeugen mit der Marke Lufthansa, gut fünf Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte die Airline mit.