AUA und Lufthansa hoffen auf viele Urlaubspassagiere im Sommer

Fluggesellschaften wollen vor allem Reisedestinationen ansteuern - Lufthansa-Vorstand: "Große Sehnsucht nach Urlaub"

Der Lufthansa-Konzern und die österreichische Tochter AUA wollen der Corona-Pandemie heuer im Sommer mit zahlreichen touristischen Zielen davon fliegen. Die AUA fliegt ab Mai Montreal und den JFK-Airport in New York wieder an, wie sie am Donnerstag bekanntgab. Und die Lufthansa bietet von den Drehkreuzen Frankfurt und München im Sommer 33 neue Urlaubsziele an. Schwerpunkte seien die Kanarischen Inseln, Griechenland sowie die Karibik.

Der Lufthansa-Konzern geht davon aus, dass viele Länder die Reiserestriktionen zum Sommer hin lockern, wenn mehr Menschen geimpft worden sind. "Wir wissen, dass die Nachfrage stark steigt, sobald Reiserestriktionen fallen - und dafür sind wir mit unserem hervorragenden Angebot bestens gerüstet. Es gibt eine große Sehnsucht nach Urlaub - entsprechend stark wird der Nachholeffekt im Sommer sein," erklärte Vorstandsmitglied Harry Hohmeister laut einer Mitteilung.

Die Austrian Airlines haben bereits vergangene Woche verkündet, ab Ende März etliche Destinationen wieder aufzunehmen, darunter Barcelona, Dubrovnik und Florenz. Zudem sind zahlreiche Urlaubsdestinationen zurück im Angebot, zum Beispiel in Griechenland, Italien oder Spanien. Im Interkontinental-Streckennetz sind Amman, Bangkok, Chicago und Tokio wieder im Flugplan.

"Mit fünf Destinationen in Nordamerika und drei in Asien, darunter Tokio und Bangkok, ist unser Langstreckenangebot im Sommer wieder im leichten Steigflug. Auf Flughöhe sind wir jedoch leider noch lange nicht. Wir hoffen darauf, dass uns eine rasche Erhöhung der Impfrate und eine entsprechende Lockerung von Reiserestriktionen künftig weiteren Auftrieb gibt", so AUA-Vorstand Michael Trestl.

Allgemein geht die Luftfahrtbranche davon aus, dass die touristische Nachfrage schneller wieder anzieht als die nach Geschäftsreisen.