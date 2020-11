Die AUA verlängert die Testphase für verpflichtende, kostenlose Covid-19 Antigen-Schnelltests auf der Strecke Wien-Hamburg-Wien bis 15. Dezember. Alle Fluggäste und Crewmitglieder würden vor dem Start getestet, teilte die Austrian Airlines am Montag mit. Das Pilotprojekt wurde am 12. November gestartet. Eine Verlängerung um zwei Wochen soll weitere Erkenntnisse bringen, um mittelfristig das Testangebot in größerem Umfang anzubieten und auf weitere AUA-Strecken auszuweiten.